Завершился визит президента Турции в Казахстан

2017-09-10 19:07 | www.trend.az | 3

Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану, передает Анадолу.

Частный самолет с главой турецкого государства на борту вылетел из Астаны в 14.00 по московскому времени.

В Международном аэропорту Астаны Эрдогана провожали министр экономики Казахстана Тимур Муратович Сулейманов, заместитель акима Астаны Сергей Михайлович Хорошун, посол Турции в Астане Невзат Уянык и другие уполномоченные лица.

В ходе визита в Астану президента сопровождали супруга Эмине Эрдоган, вице-премьер Хакан Чавушоглу, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетуль Саян Кая, министр национальной экономики Нихат Зейбекджи и министр науки, промышленности и технологий Фарук Озлю.