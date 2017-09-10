Определены судьи на матч Лиги чемпионов «Челси» – «Карабах»

2017-09-10 17:20 | www.oxu.az | 4

Определены арбитры первого матча «Карабаха» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Выездную встречу агдамцев против английского «Челси» рассудит судейская Бригада из Греции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, главным судьей назначен Тасос Сидиропулус, лайнсмены - Полихронис Костарас и Лазар Димитриадис, судьи на линии ворот - Хараламбос Калогерпулос и Александрос Аретопулос. Четвёртый рефери - Дамианос Эфтимиадис.

Напомним, что матч «Челси» – «Карабах» состоится 12 сентября в Лондоне на домашнем стадионе «синих» «Стэмфорд Бридж» в 22:45 по бакинскому времени.

A.M.