Зираддин Рзаев удостоен ордена «Гиппократ» и «Авиценна» – ФОТО

2017-09-10 17:54 | www.oxu.az | 3

В Москве в отеле «Вега» состоялся X Международный Конгресс «Комплементарная медицина и наука-настоящее и будущее России», который проводился с целью обмена профессиональным научным и практическим опытом между специалистами народной медицины и духовных практик.

Как передает Oxu.Az, наряду с выступлениями и докладами, на заседании состоялись процедуры награждения специалистов, достигших наиболее ярких и значимых результатов в своей профессии. Памятными орденами Гиппократа и Авиценны был награждён также и известный экстрасенс, целитель и практикующий психолог Зираддин Рзаев.

Принимая почетную награду, Зираддин Рзаев выразил благодарность за оценку его труда и высказал интересную мысль о сложившихся определениях традиционной и нетрадиционной медицины. По его мнению именно народная медицина и является традиционной, поскольку насчитывает тысячелетнюю историю и существует со дня зарождения жизни на земле. А современная медицина, опирающаяся на новые технологии и достижения биохимической науки скорее должна носить название нетрадиционная, поскольку в историческом контексте является молодым ответвлением медицины традиционной, уходящей в глубь веков. Зираддин Рзаев , вне всякого сомнения, является одной из самых ярких звёзд, взошедших на небосклон экстрасенсорной практики. Его отличительной чертой является необычайно позитивный, созидательный, одухотворенный посыл. Он словно является проводником Света и Добра, позволяющих ему помогать людям. И это умение доставляет ему самому огромное удовлетворение и наслаждение. Зираддин Рзаев далёк от использования внешней атрибутики, которую так любят его собратья по цеху. Его сила в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Отрадно, что сегодняшняя награда нашла своего настоящего героя. Надеемся, что признание коллег и профессионалов ещё больше вдохновит Зираддина и он сможет оказать помощь ещё большему количеству людей.

A.M.