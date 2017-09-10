Граница Польши и Украины закрыта из-за Саакашвили - ОБНОВЛЕНО

2017-09-10 20:05 | www.oxu.az | 5

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, после неудачной попытки пересечь польско-украинскую границу на поезде решил вернуться к первоначальному плану и проехать через автомобильный пункт пропуска.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину через пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе.



В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину поездом. Большинство соратников бывшего грузинского президента, которые планировали встретить его в «Краковце», поехали в населенный пункт Мостиска, по их информации, Саакашвили там могут снять с поезда. Однако поезд с политиком еще стоит в польском Пшемысле.



«Мы возвращаемся к первоначальному плану. Я предлагаю всем проехать со мной к пункту пропуска Краковец», — сказал Саакашвили.



«Я буду пытаться законно попасть в Украину. Для этого мне нужно вступить в контакт с украинскими пограничниками, а здесь, на вокзале, это сделать невозможно», — заявил он на импровизированной пресс-конференции.



Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая сопровождает политика, в свою очередь заявила, что находится рядом с Саакашвили, «потому что с ним несправедливо поступили, лишив гражданства Украины». «Мы тут также защищаем Украину от криминальной диктатуры», - добавила она.



Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

15:58

Приостановлен пропуск автомобилей на границе Польши и Украины, где ожидается прибытие экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, автомобили из Украины на территорию Польши также пока не въезжают.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться на Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска «Краковец» во Львовской области.

В польском пункте пропуска «Корчева» образовалась очередь из автомобилей преимущественно с польскими и украинскими номерами.

A.M.