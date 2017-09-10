Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-10 20:21 | www.oxu.az | 4

10 сентября в Астане состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.



Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев поздравил Хасана Роухани по случаю переизбрания на пост президента Ирана. Он отметил, что это свидетельствует о поддержке народом Ирана политики, проводимой Президентом Хасаном Роухани. Президент Ильхам Алиев сказал, что как дружественная страна мы рады успехам Ирана.



С удовлетворением напомнив о многочисленных встречах, проведенных с президентом Ирана, глава государства подчеркнул, что в ходе этих встреч состоялись плодотворные переговоры. Констатировав успешное исполнение подписанных между нашими странами документов, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-иранских дружественных связей.



Отметив стремительное развитие двусторонних отношений, президент Хасан Роухани сказал: Нам необходимо консолидировать усилия для успешного достижения целей, поставленных в связи с развитием двусторонних связей. Он подчеркнул, что новоизбранное правительство Ирана также привержено делу развития дружественных отношений с Азербайджаном.



Напомнив о реализации успешных проектов между нашими странами, президент Ирана особо отметил в этой связи железнодорожный проект. Он подчеркнул, что этот железнодорожный проект имеет важное значение с точки зрения международного сотрудничества. Коснувшись значения транспортного коридора Север-Юг, Президент Хасан Роухани подчеркнул значение азербайджано-иранско-российского трехстороннего сотрудничества с точки зрения международного и регионального сотрудничества. Сообщив, что очередной трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России пройдет в Тегеране, президент Ирана пригласил президента Ильхама Алиева на это мероприятие.



Отметив хорошие перспективы сотрудничества между нашими странами в области энергетики, Президент Ирана выразил надежду на то, что, координировав усилия, связанные со статусом Каспия, в ближайшее время можно добиться договоренностей в этой области.



Коснувшись работы, осуществляемой его страной, Президент Хасан Роухани сказал, что Иран реализует совместно с другими странами гигантские проекты. Иран будет приветствовать участие Азербайджана в данных проектах и вложение им инвестиций. Президент Ирана подчеркнул, что имеются хорошие возможности для расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере науки между нашими странами



Констатировав, что терроризм представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, Президент Хасан Роухани отметил, что его страна заинтересована в активизации совместных усилий с Азербайджаном в борьбе с международным терроризмом.



Президент Ильхам Алиев, приняв приглашение президента Ирана на предстоящий в Тегеране очередной трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России, выразил признательность за это. Подчеркнув, что разделяет мнение президента Ирана, глава нашего государства коснулся значения состоявшейся в Баку первой трехсторонней встречи, сказал, что Азербайджан активно вносит вклад в это сотрудничество.



Коснувшись проекта Север-Юг, глава государства отметил, что Азербайджан является активным участником данного проекта. Констатировав значение железнодорожного проекта между нашими странами, президент Ильхам Алиев выразил надежду на скорейшее завершение работ, связанных со строительством железной дороги.



Говоря об азербайджано-иранских экономических связях, глава государства отметил успешное развитие сотрудничества в этой области. Президент Ильхам Алиев высоко оценил строительство Ордубадской гидроэлектростанции, а также автомобильного завода «Иран Ходро», фармацевтического завода в нашей стране с точки зрения расширения экономического сотрудничества. Глава государства отметил также хорошие возможности для сотрудничества в области вложения Ираном инвестиций в Азербайджан. Президент Азербайджана подчеркнул важность увеличения взаимного товарооборота, констатировал необходимость наращивания усилий и в области инвестирования.



Коснувшись угрозы, представляемой терроризмом для региона, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан считает важной борьбу с международным терроризмом и придает большое значение совместному сотрудничеству в этой области.



Президент Ильхам Алиев пригласил президента Ирана посетить с визитом нашу страну в приемлемое для него время.



Президент Ирана выразил признательность за приглашение.

14:07

Сегодня в Астане состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Президента Азербайджана.

A.M.