Папа Франциск пострадал в ходе поездки на "папамобиле" в Колумбии

2017-09-10 20:54 | www.trend.az | 2

Папа римский Франциск, находящийся с апостольским визитом в Колумбии, получил в воскресенье травму при резком торможении специальной бронированной машины - "папамобиля" - в городе Картахена (департамент Боливар) на севере страны, передает ТАСС. Об этом сообщает агентство DPA.

По его данным, из-за резкого торможения транспортного средства 80-летний понтифик ударился лицом и рассек левую бровь. Агентство отмечает, что причиной неудачного маневра "папамобиля" стала толпа восторженных верующих, которые не давали проехать главе Католической церкви.

Инцидент не сказался на графике апостольского визита, который начался 6 сентября. Понтифик должен посетить Боготу, Вильявисенсио (департамент Мета), Медельин (департамент Антиокия) и Картахену (департамент Боливар).