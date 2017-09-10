Саакашвили попал на территорию Украины

2017-09-10 21:43 | www.oxu.az | 7

Разыскиваемый в Грузии экс-президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал на государственную территорию Украины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на УНН, активисты прорвались через украинско-польскую границу. М.Саакашвили вместе с активистами пересек границу и попал на территорию Украины.

Также с украинской стороны произошло столкновение.

Напомним, международный пункт пропуска на польско-украинской границе «Шегини» с украинской временно перекрыли для пересечения границы из-за сообщения о «минировании».

Ранее Саакашвили находится в так называемой «серой зоне» между двумя границами, поскольку украинская таможня закрыта, а польская его пропустила.