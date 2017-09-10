Саакашвили попал на территорию Украины

2017-09-10 21:43 | www.oxu.az | 7
Разыскиваемый в Грузии экс-президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал на государственную территорию Украины.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на УНН, активисты прорвались через украинско-польскую границу. М.Саакашвили вместе с активистами пересек границу и попал на территорию Украины.
Также с украинской стороны произошло столкновение.
Напомним, международный пункт пропуска на польско-украинской границе «Шегини» с украинской временно перекрыли для пересечения границы из-за сообщения о «минировании».
Ранее Саакашвили находится в так называемой «серой зоне» между двумя границами, поскольку украинская таможня закрыта, а польская его пропустила.