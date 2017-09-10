Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı

2017-09-10 21:49 | www.trend.az | 2

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Merkezine Balkayalardan, Umurlu Bölük Merkezi ve Gedik Tepe Karakoluna ise Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yoğun havan atışı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan saldırı sonucu şarapnel parçasından 3 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Havan atışının geldiği bölge ve bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış güzergahları yoğun ateş altına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA