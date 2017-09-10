Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины

2017-09-10 21:49 | www.apa.az | 4

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, в окружении сторонников прорвался на украинскую территорию.

Как передает АПА со ссылкой на украинские СМИ, сторонники Саакашвили начали столкновения с украинскими силовиками, которые установили оцепление на польско-украинской границе.

После этого, как сообщается, экс-глава Одесской области в сопровождении сторонников пешком прошел на территорию Украины. Ранее Саакашвили пропустили польские пограничники на пункте "Шегени".