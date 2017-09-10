Вице-президент Уругвая ушел в отставку из-за обвинений в коррупции

2017-09-10 22:31 | www.trend.az | 5

Вице-президент Уругвая Рауль Сендик ушел в отставку из-за обвинений в использовании общественных средств для личных нужд, передает Интерфакс со ссылкой на BBC News.

Сендик объявил об отставке перед конгрессом, что стало для всех неожиданностью. Это первый случай добровольной отставки вице-президента за историю страны.

Обвинения выдвинула правящая коалиция. По ее информации, Сендик совершил преступления за период с 2009 по 2013 год, пока возглавлял нефтяную компанию Ancap. Якобы он использовал кредитные карты компании для личных покупок.

Сендик отрицает обвинения и утверждает, что не существует никаких доказательств его проступков.