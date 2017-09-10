В Афганистане похищены 33 гражданских лица

2017-09-10 23:01 | www.trend.az | 6

Боевики движения "Талибан" и террористической организации ИГ похитили 33 гражданских лица в уезде Куш Тепе провинции Джаузджан на севере Афганистана, передает Анадолу со ссылкой на главу администрации Куш Тепе Аминуллаха Амина.

Согласно информации, боевики ИГ похитили 13 гражданских лиц в населенном пункте Чакма Чукур, обвинив их в связях с талибами.

В то же время, талибы похитили 20 гражданских лиц в населенном пункте Гардан уезда Куш Тепе, обвинив их в связях с ИГ.

По словам Амина, информации о местонахождении похищенных пока не имеется.

Он отметил, что гражданские лица, похищенные талибами, проживают в подконтрольном ИГ районе.