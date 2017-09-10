Шесть человек погибли в результате наводнения в Италии - ОБНОВЛЕНО

2017-09-10 23:15 | www.apa.az | 5

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, в городе Ливорно в итальянской области Тоскана.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, ещё два человека в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

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Число жертв непогоды, вызванной ливнями и сильным ветром в центральной части Италии, возросло до шести, два человека числятся пропавшими без вести.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, мэр города Ливорно, наиболее сильно пострадавшего от стихии, заявил, что запросил вышестоящие власти о введении режима чрезвычайной ситуации.

Непогода обрушилась на центр Италии еще накануне вечером. За несколько часов в Ливорно выпало 400 мм осадков.