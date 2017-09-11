Категория опасности урагана "Хосе" в Атлантике снизилась до третьей

2017-09-11 01:32 | www.trend.az | 3

Категория опасности урагана "Хосе" в Атлантике снизилась до третьей по пятибалльной шкале, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Метеослужба США отметила, что ураган продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью 26 километров в час. Максимальные порывы ветра в данный момент достигают скорости 195 километров в час.

Эпицентр урагана ушел к северо-западу от Северных Подветренных островов на 645 километров.