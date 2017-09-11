Трамп объявил Флориду зоной крупнейшего бедствия

2017-09-11 02:06 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата Флориды.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее с этой просьбой к нему обратился губернатор штата Рик Скотт.

В минувшую среду, 6 сентября, президент объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.

"Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в штате Флорида крупное стихийное бедствие и поручил рассмотреть соответствующую федеральную помощь усилиям по восстановлению штата, сообществ и имущества местных жителей в районах, затронутых ураганом "Ирма", — говорится в документе Белого дома,

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.