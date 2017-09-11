Трамп объявил режим "крупного стихийного бедствия" во Флориде

2017-09-11 02:08 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата Флориды, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Ранее с этой просьбой к нему обратился губернатор штата Рик Скотт.

В минувшую среду, 6 сентября, президент объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.

"Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в штате Флорида крупное стихийное бедствие и поручил рассмотреть соответствующую федеральную помощь усилиям по восстановлению штата, сообществ и имущества местных жителей в районах, затронутых ураганом "Ирма", — говорится в документе Белого дома.

"Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт жилья, дешёвые кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь и другие программы, помогающие физическим лицам и владельцам бизнеса восстанавливаться после стихийного бедствия", — уточняется в документе.