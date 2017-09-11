Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 90 человек

2017-09-11 03:19 | www.apa.az | 3

Число жертв мощного землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на 8 сентября, возросло до 90 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее представители служб спасения штата Оахака информировали о 71 погибшем, сообщает в воскресенье агентство Reuters.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составляла 8,2, а его эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км.

Президент Мексики назвал этот подземный толчок самым мощным в стране за последние 100 лет.