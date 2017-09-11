Ураган "Ирма" ослаб до второй категории

2017-09-11 03:48 | www.trend.az | 6

Категория опасности обрушившегося на Флориду урагана "Ирма" снизилась с третьей категории до второй, сообщает метеослужба США.

Средняя скорость ветра урагана снизилась до 110 миль в час (175 километров в час). В настоящий момент центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида), уточняют метеорологи.

Ранее категория опасности "Ирмы" снизилась с четвертой до третьей (из пяти) при приближении к южной границе США и штату Флорида. Максимальные порывы ветра на тот момент достигали скорости 115 миль в час (185 километров в час).

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещены в 500 временных убежищах.