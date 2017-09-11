Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 90 человек

2017-09-11 04:49 | www.trend.az | 4

Число жертв мощного землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на 8 сентября, возросло до 90 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее представители служб спасения штата Оахака информировали о 71 погибшем.

По последним данным, число погибших в штате Чьяпас составило 15 человек, в штате Табаско погибли четыре человека.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составляла 8,2, а его эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км. После землетрясения было зарегистрировано более 450 повторных толчков магнитудой до 6,1.

Президент Мексики назвал этот подземный толчок самым мощным в стране за последние 100 лет.