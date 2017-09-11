КНДР обещает США самые жесткие меры в случае принятия санкционной резолюции

2017-09-11 05:35 | www.trend.az | 4

МИД КНДР полагает, что санкции и давление со стороны США входит в "абсолютно безрассудную фазу", и предупреждает, что страна готова "предпринять серию таких жестких мер, которые они ранее не видели", передает РИА Новости.

Сообщение северокорейского ведомства было распространено в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Санкции и давление со стороны США с целью полного уничтожения суверенитета и права на существование КНДР входит в абсолютно безрассудную фазу. США пребывают вне себя, чтобы сфабриковать самую жесткую "санкционную резолюцию" по вопросу проведения КНДР испытания водородного заряда, которым могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты, путем манипулирования Советом безопасности ООН (КНДР)", — отмечается в заявлении.

Северокорейский МИД подчеркивает, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано в качестве "средства сдерживания все возрастающих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и снижения угрозы ядерной войны, нависающей над Корейским полуостровом и регионом".

"КНДР пристально следит за действиями США… КНДР готова и намерена использовать любые формы абсолютных мер. Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такую великую боль и страдания для США, через которые она не проходила за свою историю… Мир станет свидетелем, как КНДР усмирит американских преступников, предприняв серию таких жестких мер, которых они ранее не видели", — говорится в сообщении.

МИД КНДР также добавил, что "США должны полностью осознавать, что до тех пор, пока они настойчиво продолжают свою усиленную политическую, экономическую и военную конфронтацию против КНДР, несмотря не неоднократные предупреждения, они никогда не смогут избежать полного уничтожения".

США в понедельник намерены вынести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР. Кроме того, в понедельник пройдут консультации санкционного комитета СБ ООН по выполнению действующих в отношении Пхеньяна мер. В проекте резолюции США предлагают ввести нефтяное эмбарго в отношение КНДР, ввести запрет на покупку северокорейского текстиля и ограничить трудоустройство граждан Северной Кореи за рубежом. Более того, планируется заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына и членов его правительства, а также государственной авиакомпании Air Koryo. Ким Чен Ына и его окружение также может коснуться запрет на поездки в другие страны. Кроме того, будет введена проверка грузовых судов из черного списка ООН в международных водах. При этом, в случае дальнейших ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна, Совбез будет готов рассмотреть новые "существенные меры".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.