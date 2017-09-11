В Украине возбудили дело против Саакашвили

2017-09-11 05:19 | www.apa.az | 5

Украинская полиция возбудила уголовное дело против экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает АПА, об этом сообщается в твиттере ведомства.

Дело возбуждено по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, в окружении сторонников прорвался на украинскую территорию через оцепление пограничников на КПП «Шегини». Сторонники Саакашвили начали столкновения с украинскими пограничниками, которые установили оцепление на польско-украинской границе.