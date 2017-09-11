В штате Флорида из-за урагана "Ирма" обесточено более 3 млн потребителей

2017-09-11 06:41 | www.trend.az | 6

Число потребителей в штате Флорида, оставшихся без электроэнергии в результате удара урагана "Ирма", превысило 3 млн, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Губернатор Флориды Рик Скотт оценивал количество обесточенных домов и предприятий в более 1,528 млн. В субботу руководитель компании Florida Power & Light Эрик Силоджи выступил с прогнозом о том, что "Ирма" оставит без электроэнергии 9 млн жителей Флориды.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась до 49,2 м/с, что соответствует второй из пяти категорий. Эпицентр в настоящий момент находится в 25 км северо-восточнее города Форт-Майерс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 6,3 м/с.