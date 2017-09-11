Азербайджан и Словакия планируют создать межправкомиссию

2017-09-11 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Словакия планируют создать межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы наладить более тесное взаимодействие в сфере экономики, сообщил Trend источник в правительстве.

Две страны также намерены расширить договорно-правовую базу.

В настоящее время ведется работа над проектами соглашений о поощрении инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в аграрной сфере, в области образования, туризма и ИКТ.

На сегодня договорная база между двумя странами насчитывает около десяти документов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот со Словакией в январе-июле 2017 года составил 9,9 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот сократился на 36,11 процента.

Между двумя странами периодически проводятся политические консультации.

Две страны также имеют тесные контакты в рамках "Вышеградской группы", "Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ" и "Восточного партнерства".

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)