В Украине возбудили дело против Саакашвили

2017-09-11 08:41 | www.oxu.az | 5

Украинская полиция возбудила уголовное дело против экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.



Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в твиттере ведомства.



Дело возбуждено по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).



Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, в окружении сторонников прорвался на украинскую территорию через оцепление пограничников на КПП «Шегини». Сторонники Саакашвили начали столкновения с украинскими пограничниками, которые установили оцепление на польско-украинской границе.

A.C.

