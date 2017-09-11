В США почтят память жертв терактов 11 сентября - ВИДЕО

2017-09-11 08:55 | www.oxu.az | 5

Память жертв терактов 11 сентября почтят в понедельник в США в 16-ю годовщину трагедии. Погибли 2977 мужчин, женщин и детей.

Траурная церемония начнётся у мемориала жертвам терактов на южной конечности Манхэттена у двух огромных, выложенных черными гранитными плитами резервуаров, по стенам которых струятся потоки воды. В 08:46 (15:46 мск) будет объявлена первая общегородская минута молчания. Затем на территории мемориала, созданного у подножия нового здания ВТЦ, будут под тихую музыку зачитывать имена всех погибших. Всего минут молчаний будет шесть, они объявляются каждый год, пишет ТАСС.

Напомним, в тот день в 2001 году 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ), ещё один самолёт был направлен на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвёртый лайнер также двигался в сторону столицы, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания.