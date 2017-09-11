В ДТП на востоке Бразилии погибли 11 немецких танцоров

2017-09-11 08:52 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 11 человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате столкновения в воскресенье автобуса и грузовика в бразильском штате Эспириту-Санту на востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал G1.

По его информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего произошел инцидент.

Как отмечает портал, жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde, которая находилась в Бразилии на гастролях.