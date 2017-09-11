Массовая драка на свадьбе в Ленкоране

2017-09-11 09:15 | www.oxu.az | 4

В ходе массовой драки на свадьбе в Ленкоране пострадали 3 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на свадьбе между жителем села Веравал Гамилем Мирзоевым и его односельчанином, Расифом Мамедовым возник конфликт.

В результате Г.Мирзоев ударил Р.Мамедова бутылкой по голове и нанес ему тяжелые травмы. В ходе возникшей после инцидента драки пострадал и сам Г.Мирзоев, а мать Р.Мамедова получила легкие травмы. В связи с инцидентов несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Расследование по факту продолжается.

А.С.

