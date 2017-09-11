Kazakistan’la 26 ortak proje

2017-09-11 09:14 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’la ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Nazarbayev ise yeni sinerji ortak ekonomik programının 26 yatırım projesi içerdiğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu belirterek, "Azmimiz bunu bir an önce 5 milyar dolara ulaştırmak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında ekonomiye dair mesajlar verdi. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin 2012'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği düzeyine yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk toplantıyı 2012 yılında ülkemizde, ikincisini de Kazakistan'ı ziyaretim vesilesiyle Nisan 2015'te gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantı için de inşallah Sayın Nazarbayev'i önümüzdeki yıl ülkemizde ağırlayacağız" dedi.

BU POTANSİYEL MEVCUT

Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki siyasi, askeri, ticari, kültürel, ekonomik ilişkileri her geçen gün artırmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, "Tabii şu anda aramızdaki ticari ilişkiler yaklaşık 2 milyar dolar civarında. Bunu yeterli bulmuyoruz. Azmimiz bunu bir an önce 5 milyar dolara ulaştırmak. Kazakistan ve Türkiye'de bu potansiyel mevcut" diye konuştu.

ASTANA'YA TÜRK İMZASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Kazakistan, Orta Asya'da ekonomik ve ticari işbirliğimiz bakımından önem ve öncelik verdiğimiz bir ülke. Astana'nın inşası başta olmak üzere Kazakistan'daki birçok proje Türk firmaları tarafından hayata geçirilmektedir. Firmalarımızın başarı grafiklerini her geçen gün yükselterek bu güvene layık bir performans sergilediklerine inanıyorum."

TİCARETE İVME KAZANDIRILACAK

İki ülke arasında ticarete daha da büyük ivme kazandırma amacı güdüldüğünü belirten Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de, "Bunun 26 yatırım projesini de içerdiğini belirtmek gerekir. Türkiye'nin tekstil, gıda, madencilik, sanayi, inşaat, elektronik, tarım, ziraat ve turizm alanlarındaki imkân ve tecrübelerini gözden geçirmek üzere anlaştık. Bu konularda talimatlar verildi" şeklinde konuştu.

TAŞIMACILIK POTANSİYELİNİ BİRLİKTE GELİŞTİRELİM

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev , Türk sermayesinin katılımıyla bin 600'ü aşkın firmanın ülkede çalıştığını belirterek, bu firmaların Kazakistan'da 20 milyar dolara yakın tutarda müteahhitlik işleri yaptığını söyledi. Kazakistan ve Türkiye'nin tarihteki İpek Yolu üzerinde bulunan ülkelerden olduğunu belirten Nazarbayev, "Ülkelerimiz bugün de doğu ve batı arasındaki köprü vazifesini sürdürmektedir. Türkiye'nin altyapısı gelişmiş, büyük önem arz eden transit bir ülke olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bunu göz önünde bulundurarak Türkiye tarafını Kazakistan'ın taşımacılık potansiyelini birlikte geliştirmeye davet ettim" ifadelerini kullandı. Kazak lider Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde yeni sinerji ortak ekonomik program ve bunun çerçevesinde Kazakistan- Türkiye sanayi bölgelerini koruma konularının masaya yatırıldığını kaydetti.

590 MİLYON $'LIK ANLAŞMA

Basın toplantısı öncesinde iki liderin huzurunda iki ülke arasındaki protokoller imzalandı. "Türkiye- Kazakistan Hükümetleri arası Karma Ekonomik Komisyonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolü", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı himayelerinde oluşturulan 'Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi Programı' 2017-2020 Dönemi Eylem Planı Protokolü"ne imza atıldı. "Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaatı ve İşletmesi ile ilgili Alsim Alarko, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Arasındaki Mutabakat Zaptı imzalandı. Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk şirketleri ile toplam 590 milyon dolarlık yatırım anlaşmalarının yapıldığı bildirildi.