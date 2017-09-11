Начался официальный визит Министра обороны Азербайджанa в Израиль

2017-09-11 09:28 | www.apa.az | 3

По приглашению Министра обороны Государства Израиль, господина Авигдора Либермана, Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Тель-Авив.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МО Азерабййджана, в рамках официального визита, предусмотрены встреча генерал-полковника З.Гасанова с Министром обороны Израиля, посещение Центра Командования и Управления Вооруженными Силами, а также предприятий, специализирующихся в сфере оборонной промышленности и участие в других мероприятиях.