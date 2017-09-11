Восемь человек погибли в результате стрельбы в Техасе

2017-09-11 09:32 | www.apa.az | 4

Не менее восьми человек, включая нападавшего, убиты в результате стрельбы, произошедшей вечером в воскресенье, 10 сентября, в американском городе Плейно (штат Техас).

По словам представителя правоохранительных органов Дэвида Тилли (David Tilley), инцидент произошел около восьми вечера в одном из домов, как сообщает АПА со ссылкой на "Associated Press", в полицию поступило сообщение о стрельбе, после чего стражи порядка прибыли на место происшествия. Они же ликвидировали стрелка. Также сообщается о двух пострадавших, информации об их состоянии нет.

Личности жертв и нападавшего пока не установлены, однако известно, что детей среди пострадавших нет. Daily Mail уточняет, что стрельба произошла во время просмотра матча по американскому футболу.

Издание также приводит слова свидетеля, ставшего очевидцем начала конфликта. Кристал Сагг (Crystal Sugg), работающий неподалеку от места происшествия, рассказал, что увидел, как мужчина и женщина спорят на улице. Разобрать, о чем они говорят, он не мог, однако заметил, что женщина по мере ссоры отступает в сторону дома. «Пока она заходила внутрь, я увидел, как мужчина достает пистолет и открывает огонь. Пока он стрелял, я убежал, потому что не хотел получить пулю ни за что», — отметил он.