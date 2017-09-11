В Техасе во время перестрелки погибли семь человек

2017-09-11 09:36 | www.trend.az | 4

Семь человек погибли в результате стрельбы в городе Плейно в американском штате Техас, сообщил представитель местной полиции Дэвид Тили, передает РИА Новости.

Полиция получила сообщение о стрельбе в одном из домов города в воскресенье в районе 20.00 по местному времени. Прибывшие на место сотрудники полиции вошли в дом, о стрельбе в котором поступали сообщения, где столкнулись с подозреваемым и ликвидировали его.

"В доме были обнаружены еще девять жертв, семь из которых не имели признаков жизни, еще двое получили пулевые ранения", — сообщил Тилли, комментарий которого опубликовала телестанция WFAA.

Он отметил, что в связи со стрельбой проводится расследование.

Очевидцы сообщают, что слышали от 30 до 40 выстрелов.