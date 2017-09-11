В Баку в аварии погиб годовалый ребенок

2017-09-11 09:42 | www.oxu.az | 5

На территории Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого 1 человек погиб, 10 пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в поселке Мардакян с участием 3 автомобилей.

Двигавшийся по правой стороне дороги автомобиль марки «ВАЗ-2106» осуществлял поворот направо, в тот момент в него врезался автомобиль марки «ВАЗ-2104», поворачивавший в том же направлении со встречной полосы движения. Вслед за ним в «ВАЗ-2106» врезался двигавшийся сзади автомобиль марки Daewoo, который пытался осуществить обгон справа. В результате аварии находившийся в автомобиле марки «ВАЗ-2106» годовалый младенец скончался.

Во время ДТП пострадали находившиеся во всех трех автомобилях. Так, 10 человек, в том числе трое детей получили травмы и были доставлены в больницу. По сообщению врачей, состояние детей оценивается как тяжелое.