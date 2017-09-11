В одном из турецких портов конфискована крупная партия наркотиков

2017-09-11 09:47 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В турецком порту Мерсин на юге страны конфисковано около 366 килограммов наркотиков, говорится в сообщении управления полиции провинции, распространенном в понедельник.

Наркотики были обнаружены в одном из контейнеров, которые предназначались для отправки в Курдскую автономию Ирака.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что ранее, первого сентября, в результате спецоперации полиции Турции на одной из яхт в Эгейском море были обнаружены и конфискованы 280 килограммов наркотиков на сумму три миллиона долларов.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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