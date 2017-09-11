На Абшероне мужчина убил любовницу и ее отца

2017-09-11 10:05 | www.oxu.az | 4

На Абшероне произошло двойное убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на обочине дороги Баку-Шемаха на территории поселка Сулутепе были обнаружены тела мужчины и женщины.

В ходе расследования выяснилось, что обнаруженные тела принадлежат жителям поселка Мушвиг Аллахверди Асадову 1953 года рождения и его дочери, Самире Асадовой 1979 года рождения.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что преступление было совершено сожителем С.Ахадовой Сахибом Гаджиевым, который был задержан.

Э.А.

