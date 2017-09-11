В Абшеронском районе мужчина убил свою возлюбленную и ее отца

2017-09-11 10:12 | www.apa.az | 5

В Абшеронском районе совершено жестокое убийство.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, на участке дороги Баку-Шамахы, пролегающем через территорию поселка Сулутепе, были обнаружены тела мужчины и женщины, убитых ножом.

Установлены личности убитых. Ими оказались жители поселка Мушвиг Асадов Аллахверди Бадирхан оглу (1953 г.р.) и его дочь – Асадова Самира Аллахверди гызы (1979 г.р.).

В результате проведенных оперативных мероприятий выявлено, что убийство совершил сожитель С.Асадовой – Сахиб Гаджиев. Преступник задержан.