Беспредел водителей эвакуаторов – ВИДЕО

2017-09-11 10:10 | www.oxu.az | 4

Некоторые водители эвакуаторов грубо нарушают правила.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər, речь идет об эвакуации автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки.

По состоянию на 1 июня в Кодекс административных правонарушений были внесены изменения, согласно которым, если водитель нарушает правила остановки и стоянки, не мешая другим транспортных средствам и пешеходам, то машину нельзя эвакуировать. В этом случае полицейский должен сфотографировать автомобиль и составить электронный протокол. Однако, как видно, это правило никто не соблюдает.

А.М.

