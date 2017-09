Türkiyədə növbəti ağır yol qəzası: ölənlər var (VİDEO)

2017-09-11

Bakı. Trend:

Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib.

Trend-in məlumatına görə, Ankara-Konya magistralında Mardindən Ankaraya hərəkət edən şəhərlərarası sərnişin avtobusu sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində yük avtomobilinə çırpılıb.

Qəza zamanı 3 nəfər ölüb. Aralarında yaşlı və uşaqların da olduğu yaralıların sayı hələ dəqiq bilinmir.

Yol polisi araşdırma aparır.