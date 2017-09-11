Иран прогнозирует рост добычи нефти к 2022 году

2017-09-11 10:07 | www.trend.az | 5

Иран ожидает увеличения добычи нефти до 4,5 миллиона баррелей в день к 2022 году, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Shana.

"Иран достигнет уровня добычи нефти в 4,5 миллиона баррелей в день в течение пяти лет", — цитирует агентство слова представителя NIOC. Увеличение добычи будет связано с ростом добычи на месторождении "Западный Карун" на 420 тысяч баррелей в день, а также еще на 280 тысяч баррелей в день с нефтяных месторождений в центральной и южной частях Ирана, пояснил Кардор.

На данный момент показатель добычи составляет 3,8 миллиона баррелей в день, указывается в сообщении. До введения против страны международных санкций Иран добывал нефть в объеме немногим более 4 миллионов баррелей в сутки. После снятия ограничений в январе 2016 года страна стремится увеличить экспорт нефти, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за санкций.

Добыча газа при этом достигнет 1,3 миллиарда кубометров газа в день, газового конденсата — 864 тысяч баррелей в день за тот же срок, также сообщил агентству Кардор. Рост произойдет за счет месторождения "Южный Парс". Производство сжиженного природного газа (СПГ) достигнет отметки в 10,5 миллиона тонн в год, этана — 8,8 миллиона тонн в год.

"Южный Парс" — гигантское нефтегазовое месторождение, расположенное на шельфе центральной части Персидского залива, в 100 километрах от иранского побережья. Общие запасы газа составляют 12 триллионов кубометров.

NIOC — 100%-ное дочернее предприятие министерства нефти Ирана. В сферу ответственности компании входит геологоразведка, добыча, транспортировка и экспорт сырой нефти, а также геологоразведка и добыча природного газа.