На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2017-09-11 10:20 | www.apa.az | 3

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 сентября 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Алханлы Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анжей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и Мартин Шустер.