Северная Корея пригрозила США «величайшей болью»

2017-09-11 10:20 | www.oxu.az | 5

Северная Корея предупредила США, что в случае принятия новых санкций Вашингтон «заплатит должную цену и столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении КНДР.

Как передает Oxu.Az, в сообщении МИД КНДР, распространенном государственным агентством ЦТАК, отмечается, что США «заплатят должную цену, если продолжат продвигать в Совбезе ООН свою незаконную резолюцию».

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Это стало шестым ядерным испытанием КНДР. Незадолго до этого Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Н.О.