Перестрелка в США: Есть погибшие

2017-09-11 10:24 | www.oxu.az | 4

Семь человек погибли в результате стрельбы в городе Плейно в американском штате Техас.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил представитель местной полиции Дэвид Тилли.

Полиция получила сообщение о стрельбе в одном из домов города в воскресенье в районе 20.00 по местному времени (06.00 понедельника по Баку). Прибывшие на место сотрудники полиции вошли в дом, о стрельбе в котором поступали сообщения, где столкнулись с подозреваемым и ликвидировали его.

«В доме были обнаружены еще девять жертв, семь из которых не имели признаков жизни, еще двое получили пулевые ранения», — сообщил Тилли, комментарий которого опубликовала телестанция WFAA.

Он отметил, что в связи со стрельбой проводится расследование. Очевидцы сообщают, что слышали от 30 до 40 выстрелов.

Н.О.