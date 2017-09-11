На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2017-09-11 10:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 сентября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Алханлы Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и Мартин Шустер.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.