В России сожгли саженцы из Азербайджана

2017-09-11 10:30 | www.oxu.az | 4

В российском порту Красноярск конфисковали 15 саженцев из Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.

Отмечается, что специалисты службы, осматривая ручную кладь в аэропорту, обнаружили продукцию высокого фитосанитарного риска.

Выяснилось, что 15 саженцев лавра завезли из Азербайджана для посадки. Саженцы были конфискованы и уничтожены путем сожжения.

Владелец груза привлечен к административной ответственности.

A.M.

