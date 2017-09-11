Стало известно, где похоронят Лютфи Заде

2017-09-11 10:37 | www.oxu.az | 5

Стало известно, где будет похоронен выдающийся ученый азербайджанского происхождения Лютфи Заде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Лютфи Заде похоронят в I Аллее почетного захоронения.

В Тресте гражданского обслуживания населения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку сообщили, что могила Лютфи Заде была вырыта 3 дня назад.

Вице-президент НАНА, академик Иса Хабибейли заявил, что тело Лютфи Заде доставят в Баку на этой неделе. Церемония прощания с ученым будет организована на государственном уровне.

Отметим, что всемирно известный ученый азербайджанского происхождения Лютфи Заде скончался 6 сентября в США.

A.M.

