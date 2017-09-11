Зия Шихлинский покажет "Хронику нелегких дней"

2017-09-11 10:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана в Баку 12 сентября в 15:00 состоится показ документального фильма заслуженного деятеля искусств Азербайджана, известного кинорежиссера Зии Шихлинского "Хроника нелегких дней", сообщил Trend Life режиссер.

Документальная кинолента рассказывает о непростом периоде истории Азербайджана в начале XX века. Оператор - Юрий Варновский, хронометраж фильма - 13 минут.

Также в рамках мероприятия режиссер передаст библиотеке книгу генерала Алиаги Шихлинского "Мои воспоминания", которая была издана в Москве в связи со 150-летием со дня рождения генерала.

(Автор: Джани Бабаева)