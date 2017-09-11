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Официальный курс маната к мировым валютам на 11 сентября

2017-09-11 10:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 сентября установлен на уровне 1,7009 и 2,0422 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

11.09.17

1 доллар США

1 USD

1,7009

1 евро

1 EUR

2,0422

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3686

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0987

100 белорусских рублей

100 BYR

0,883

1 бразильский реал

1 BRL

0,5509

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1317

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1503

1 чешская крона

1 CZK

0,0782

1 чилийский песо

1 CLP

0,2743

1 китайский юань

1 CNY

0,2614

1 датская крона

1 DKK

0,2745

1 грузинский лари

1 GEL

0,6881

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2176

1 индийская рупия

1 INR

0,0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2403

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0129

100 иранских риалов

100 IRR

0,0046

1 шведская крона

1 SEK

0,214

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7902

1 израильский шекель

1 ILS

0,4837

1 канадский доллар

1 CAD

1,4004

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6527

1 казахский тенге

1 KZT

0,0051

1 киргизский сом

1 KGS

0,0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,405

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0961

1 молдавский лей

1 MDL

0,0961

1 египетский фунт

1 EGP

0,0964

1 норвежская крона

1 NOK

0,2194

100 узбекских сомов

100 UZS

0,021

1 польский злотый

1 PLN

0,4815

1 российский рубль

1 RUB

0,0296

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2664

1 саудовский риал

1 SAR

0,4536

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,4334

1 турецкая лира

1 TRY

0,4987

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0567

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4867

1 украинская гривна

1 UAH

0,0653

100 японских иен

100 JPY

1,5693

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2324

Золото (1 унция)

1 XAU

2289,8366

Серебро (1 унция)

1 XAG

30,3832

Платина (1 унция)

1 XPT

30,3832

Палладий (1 унция)

1 XPD

1602,2478

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