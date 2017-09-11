Выдающийся ученый Лютфи Заде будет похоронен в I Аллее почетного захоронения

2017-09-11 10:36 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, Лютфи Заде будет похоронен в I Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщили АПА в Тресте по обслуживанию гражданского населения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку, могила была готова 3 дня назад.

Вице-президент НАНА, академик Иса Габибейли сказал АПА, что тело Лютфи Заде будет доставлено в Баку в течение этой недели, после чего будет проведена церемония прощания на государственном уровне.

Отметим, всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде родился 4 февраля 1912 года в Баку в семье Рагима Алескерзаде (1895—1980) и Фейги (Фани) Моисеевны Коренман (1897—1974) врача-педиатра по профессии еврейского происхождения.

Рагим Алескерзаде, чья семья происходила из города Ардебиль, был направлен в Баку в годы Первой мировой войны. В Баку он занимался торговлей.

Окончив в 1942 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1943 эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946).

10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства выразили соболезнования в связи с кончиной азербайджанского ученого Лютфи Заде.