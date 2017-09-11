Турция создаст искусственный остров в Черном море – министр

2017-09-11 10:38 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Турция создаст искусственный остров в акватории Черного моря, у побережья провинции Трабзон в рамках программы развития промышленности страны, сказал министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ.
Министр отметил, что Турция заинтересована в строительстве еще пяти индустриальных городков в разных провинциях страны.
«Строительство индустриальных городков поспособствует росту экономики Турции», - сказал Озлю, добавив, что, в частности это позволит снизить импорт и даст импульс развитию местной индустрии.
В результате этого ожидается получение ежегодного дохода в размере 200-250 миллиардов долларов, сказал он.
Министр также отметил, что индустриальные городки существуют в ряде стран мира, в том числе в Китае.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu