Аваков призвал Саакашвили пройти процедуру оформления на госгранице

2017-09-11 10:48 | www.apa.az | 3

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пройти процедуру оформления на госгранице Украины, а всех участников прорыва границы явиться в полицию для дачи показаний.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

«Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска «Шегини» и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы. Всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний», - написал Аваков на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, личности всех, кто принимал участие в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских будут установлены и они будут нести ответственность в соответствии с законодательством. "Вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей — погранслужба, полиция и миграционная служба проводит необходимые законные процессуальные действия", — добавил министр.

Аваков также добавил, что старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса. Он подтвердил, что запретил и тем, и другим применять оружие и силовые методы воздействия на участников массовых акций у границы.

«Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей - прежде всего. Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций со столкновением сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек «спортивного телосложения», приехавших на границу устроить «махач». Провокация все же состоялась. Крови не было – хорошо… Но цена всему этому оказалась слишком высока», - сообщил глава МВД. По его словам, «атака на базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов – преступна и безответственна».

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.