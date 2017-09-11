Автомобиль иностранного посольства устроил ДТП

2017-09-11 10:54 | www.oxu.az | 3

Автомобиль молдавской дипмиссии попал в ДТП в столице Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Ясамалском районе Баку.

Принадлежащий посольству Молдовы в Баку автомобиль марки «Toyota Prado» с государственным регистрационным номером 040 D 001 столкнулся с «İnfiniti» с государственным регистрационным номером 10 KH 066.

В результате аварии никто не пострадал.

По факту ведется расследование в Управлении государственной дорожной полиции.