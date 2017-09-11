Ураган "Ирма" ослаб до первой категории

2017-09-11 10:58 | www.trend.az | 3

Категория урагана "Ирма" снижена до первой, скорость ветра замедлилась до 135 километров в час, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США.

Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье в 22.35 мск. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата.

"Ирма" ослабевает по мере продвижения по западному полуострову Флориды", — говорится в сообщении центра. Максимальная скорость ветра составляет 135 километров в час. Эпицентр урагана находится примерно в 40 километрах к северо-востоку от города Тампа и в 30 километрах к северо-западу от города Лейкленд. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 24 километра в час.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.